В Москве арестовали бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского. Его обвиняют в нападении на посольство РФ в Киеве.

Экс-министра транспорта Украины задержали 28 сентября в Москве, сообщает агенство Москва, передает Медуза.

В отношении Николая Рудьковского возбуждено дело по статье 360 УК РФ. Его обвиняют в том, что в июне 2014 года он бросил камень в посольство России в Киеве. В мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра.

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Речь идет о митинге под посольством РФ в Киеве после того, как в аэропорту Луганска сбили военный самолет Ил-76 с 49 людьми на борту.

Ранее Факты ICTV писали, что в Москве на выходе из спецприемника после 30 суток ареста полиция снова задержала оппозиционного политика Алексея Навального.

Фото: УНИАН.