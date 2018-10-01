PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / Напал на посольство РФ: в Москве арестовали экс-министра транспорта Украины/

Напал на посольство РФ: в Москве арестовали экс-министра транспорта Украины

В Москве арестовали бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского. Его обвиняют в нападении на посольство РФ в Киеве.

Экс-министра транспорта Украины задержали 28 сентября в Москве, сообщает агенство Москва, передает Медуза.

В отношении Николая Рудьковского возбуждено дело по статье 360 УК РФ. Его обвиняют в том, что в июне 2014 года он бросил камень в посольство России в Киеве. В мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра.

Читайте: Митинги в РФ: задержали более 800 человек

Речь идет о митинге под посольством РФ в Киеве после того, как в аэропорту Луганска сбили военный самолет Ил-76 с 49 людьми на борту.

Ранее Факты ICTV писали, что в Москве на выходе из спецприемника после 30 суток ареста полиция снова задержала оппозиционного политика Алексея Навального.

Фото: УНИАН.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пікет на підтримку Сенцова
Пикеты в поддержку Сенцова и Балуха. В Москве задержали двух россиян
Что не так с “доказательствами” РФ по MH17 – пояснения эксперта
Выборы без выбора: кто станет мэром российской столицы
Олег Сенцов
В Москве развернули баннер с Сенцовым
Курбан-Байрам 2018: что за праздник и как его отмечают в Украине и мире
Плакат Олега Сенцова в Москві
На Крымском мосту в Москве появился огромный плакат Сенцова
Устроили гонку! BMW X5 выбросило на остановку с людьми в Москве
В Москве задержан очередной украинец – проводник поезда из Ровно
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка