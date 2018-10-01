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Напав на посольство РФ: у Москві заарештували екс-міністра транспорту України

У Москві заарештували колишнього міністра транспорту України Миколу Рудьковського. Його звинувачують в нападі на посольство РФ в Києві.

Екс-міністра транспорту України затримали 28 вересня в Москві, повідомляє агенство Москва, передає Медуза.

Відносно Миколи Рудьковського порушено справу за статтею 360 КК РФ. Його звинувачують в тому, що в червні 2014 року він кинув камінь у посольство Росії в Києві. У травні 2016 року Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього міністра.

Читайте: Мітинги в РФ: затримали понад 800 осіб

Йдеться про мітинг під посольством РФ у Києві після того, як в аеропорту Луганська збили військовий літак Іл-76 з 49 людьми на борту.

Раніше Факти ICTV писали, що у Москві на виході зі спецприймальника після 30 діб арешту поліція знову затримала опозиційного політика Олексія Навального.

Фото: УНІАН. 

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