Навальному грозит новый арест – задержали на выходе из спецприемника

В Москве на выходе из спецприемника после 30 суток ареста полиция снова задержала оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщил в Twitter его соратник Леонид Волков.

– Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь – и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении, – пишет политик.

Читайте: Тысячи россиян вышли на акции против пенсионной реформы в РФ

При этом его пресс-секретарь Кира Ярмыш уточнила, что Навального увезли в ОВД Даниловский, где начали оформлять админпротокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушения при проведении митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу). Максимальное наказание по статье – штраф до 300 тыс. рублей или 20 суток ареста.

Новое дело в отношении Навального рассмотрит Симоновский суд Москвы.

Напомним, 27 августа Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток – за организацию акции в поддержку “забастовки избирателей”, которая состоялась 28 января. Таким образом он пропустил акцию против пенсионной реформы, которую его сторонники провели в городах России 9 сентября.

Фото: navalny