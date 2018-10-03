Российские военные получили часть акватории Азовского моря на 20 лет.
Российское правительство выделило Минобороны РФ в 20-летнее пользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря.
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на российском официальном портале правовой информации.
Отмечается, что территория выделяется “для обеспечения обороны страны и безопасности государства”.
Российские военные получают в пользование участок площадью 21,626 квадратных километров.
Участок с указанными в документе координатами расположен возле города Ейск Краснодарского края в 45 километрах от побережья Украины, передает Интерфакс-Украина.
Читайте: Муженко расскрыл план Украины по защите Азовского моря
Как сообщалось, Кабмин Украины сообщил о намерении до конца года создать военно-морскую базу на Азовском море для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в регионе.
На побережье Азовского моря уже прошли масштабные учения по отражению и сдерживанию возможной агрессии с моря.