Российские военные получили часть акватории Азовского моря на 20 лет.

Российское правительство выделило Минобороны РФ в 20-летнее пользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на российском официальном портале правовой информации.

Отмечается, что территория выделяется “для обеспечения обороны страны и безопасности государства”.

Российские военные получают в пользование участок площадью 21,626 квадратных километров.

Участок с указанными в документе координатами расположен возле города Ейск Краснодарского края в 45 километрах от побережья Украины, передает Интерфакс-Украина.

Читайте: Муженко расскрыл план Украины по защите Азовского моря

Как сообщалось, Кабмин Украины сообщил о намерении до конца года создать военно-морскую базу на Азовском море для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в регионе.

На побережье Азовского моря уже прошли масштабные учения по отражению и сдерживанию возможной агрессии с моря.