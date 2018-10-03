Російські військові отримали частину акваторії Азовского моря на 20 років.

Російський уряд виділив Міноборони РФ у 20-річне користування частину акваторії Таганрозької затоки Азовського моря.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на російському офіційному порталі правової інформації.

Зазначається, що територія виділяється “для забезпечення оборони країни і безпеки держави”.

Російські військові отримують у користування ділянку площею 21,626 квадратних кілометрів.

Ділянка з зазначеними в документі координатами розташована біля міста Єйськ Краснодарського краю в 45 кілометрах від узбережжя України, передає Інтерфакс-Україна.

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Як повідомлялося, Кабмін України повідомив про намір до кінця року створити військово-морську базу на Азовському морі для відсічі агресивним діям Російської Федерації в регіоні.

На узбережжі Азовського моря вже пройшли масштабні навчання з відбиття і стримування можливої агресії з моря.