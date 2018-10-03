PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Путін виділив Міноборони РФ ділянку Азовського моря в 45 км від України/

Путін виділив Міноборони РФ ділянку Азовського моря в 45 км від України

Російські військові отримали частину акваторії Азовского моря на 20 років.

Російський уряд виділив Міноборони РФ у 20-річне користування частину акваторії Таганрозької затоки Азовського моря.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на російському офіційному порталі правової інформації.

Зазначається, що територія виділяється “для забезпечення оборони країни і безпеки держави”.

Російські військові отримують у користування ділянку площею 21,626 квадратних кілометрів.

Ділянка з зазначеними в документі координатами розташована біля міста Єйськ Краснодарського краю в 45 кілометрах від узбережжя України, передає Інтерфакс-Україна.

Читайте: Муженко розкрив план України щодо захисту Азовського моря

Як повідомлялося, Кабмін України повідомив про намір до кінця року створити військово-морську базу на Азовському морі для відсічі агресивним діям Російської Федерації в регіоні.

На узбережжі Азовського моря вже пройшли масштабні навчання з відбиття і стримування можливої агресії з моря.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Муженко розкрив план України щодо захисту Азовського моря
Українські кораблі під Кримським мостом: як росіяни влаштували правокації
Чим небезпечна ситуація в Азовському морі для України
Простояв 313 годин: чому Росія затримує кораблі в Азовському морі
Як ЗСУ відбивали можливу агресію РФ з Азовського моря
Як ЗСУ відбивали можливу агресію РФ з Азовського моря
Провокацію катера РФ в Азовському морі показали на відео
Берегові війська з артилерією: якою буде база ВМС у Бердянську
Корабель ВМС
Не менше року. Скільки часу треба на створення бази ВМС на Азові
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка