Среди погибших в авиакатастрофе в России оказался чиновник, курировавший надзор за расследованием так называемого “дела Скрипалей”.

Погибший в катастрофе вертолета в Костромской области заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян координировал надзор за расследованием наиболее резонансных уголовных дел, в том числе так называемое “дело Скрипалей”.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Карапетян с 2016 года, став заместителем генпрокурора, курировал “громкие” дела, включая расследование покушения на Скрипалей в Солсбери, сказал собеседник агентства.

3 октября стало известно, что в Костромской области разбился вертолет АS-350 с тремя людьми на борту, все они погибли. Среди погибших – заменпрокурора РФ Карапетян, который находился в отпуске.

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Между тем информированный источник сообщил, что предварительная причина падения вертолета – столкновение с верхушками деревьев в вечернее время.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал экс-ГРУшника Сергея Скрипаля подонком и предателем.