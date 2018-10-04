Серед загиблих в авіакатастрофі в Росії виявився чиновник, який курирував нагляд за розслідуванням так званої “справи Скрипалів”.

Загиблий у катастрофі вертольота в Костромській області заступник генпрокурора РФ Саак Карапетян координував нагляд за розслідуванням найбільш резонансних кримінальних справ, у тому числі так звану “справу Скрипалів”.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на обізнане джерело.

Карапетян з 2016 року, ставши заступником генпрокурора, курирував “гучні” справи, включаючи розслідування замаху на Скрипалів у Солсбері, сказав співрозмовник агентства.

3 жовтня стало відомо, що в Костромській області розбився вертоліт АS-350 з трьома людьми на борту, всі вони загинули. Серед загиблих – заменпрокурора РФ Карапетян, який перебував у відпустці.

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Тим часом інформоване джерело повідомило, що попередня причина падіння гелікоптера – зіткнення з верхівками дерев у вечірній час.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін назвав екс-ГРУшника Сергія Скрипаля покидьком і зрадником.