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Отравление Скрипалей: СМИ назвали настоящее имя “Александра Петрова”

Так называемым “Александром Петровым” оказался полковник ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин.

Петро і Баширов

Так называемым “Александром Петровым”, которого подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, оказался военный врач и полковник ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин, сообщается в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

Родился Мишкин 13 июля 1979 года в поселке Лойга Архангельской области, учился в элитной военно-медицинской академии и прошел подготовку для работы врачом в ВМС России.

Во время учебы его завербовали в ГРУ. В 2010 году Мишкин переехал в Москву, где и получил паспорт на имя Александра Петрова. С 2011 по 2018 годы он часто путешествовал под именем Петрова.

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К слову, подозреваемый в отравлении Скрипаля полковник ГРУ Анатолий Чепига (Руслан Боширов), скорее всего, является убийцей чеченского полевого командира Абдулвахида Едельгириева.

Фото: Скриншот видео/Russia Today

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