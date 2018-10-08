Так званим “Олександром Петровим” виявився полковник ГРУ Олександр Євгенович Мішкін.

Так званим “Олександром Петровим”, якого підозрюють в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів, виявився військовий лікар і полковник ГРУ Олександр Євгенович Мішкін, повідомляється у спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Народився Мішкін 13 липня 1979 року у селищі Лойга Архангельської області, навчався в елітній військово-медичної академії і пройшов підготовку для роботи лікарем у ВМС Росії.

Під час навчання його завербували в ГРУ. У 2010 році Мішкін переїхав до Москви, де й отримав паспорт на ім’я Олександра Петрова. З 2011 по 2018 роки він часто подорожував під ім’ям Петрова.

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До слова, підозрюваний в отруєнні Скрипалів полковник ГРУ Анатолій Чепіга (Руслан Боширов), скоріше за все, є вбивцею чеченського польового командира Абдулвахіда Едельгірієва.

Фото: Скріншот відео/Russia Today