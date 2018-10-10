Великобритания готова ввести более жесткие санкции против Российской Федерации.

Председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугенхат заявил, что Великобритания готова ввести более жесткий режим санкций против России после выхода из ЕС в 2019 году, сообщается на Правительственном портале.

Более жесткий санкционный режим сможет внедриться после выхода из ЕС, ведь сейчас невозможно ввести двусторонние санкции.

– Ваша безопасность – это наша безопасность тоже, – заявил Тугенхат.

Он добавил, что опыт Украины в противодействии гибридным атакам является очень ценным для Великобритании.

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К слову, Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.