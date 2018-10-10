PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / После выхода из ЕС: Великобритания готова ввести жесткие санкции против РФ/

После выхода из ЕС: Великобритания готова ввести жесткие санкции против РФ

Великобритания готова ввести более жесткие санкции против Российской Федерации.

Санкції проти РФ

Председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугенхат заявил, что Великобритания готова ввести более жесткий режим санкций против России после выхода из ЕС в 2019 году, сообщается на Правительственном портале.

Более жесткий санкционный режим сможет внедриться после выхода из ЕС, ведь сейчас невозможно ввести двусторонние санкции.

– Ваша безопасность – это наша безопасность тоже, – заявил Тугенхат.

Он добавил, что опыт Украины в противодействии гибридным атакам является очень ценным для Великобритании.

Читайте: Украина ввела новые санкции против компаний РФ

К слову, Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Никакого “прощения” – в ПАСЕ поддержали предложения Украины к резолюции по РФ
Санкції проти РФ
Великобритания и Германия поставили РФ под угрозу новых санкций
Олександр Петров і Руслан Бошіров
Отравление Скрипаля: настоящее имя Петрова назовут в парламенте Британии
Велика Британія
Великобритания будет помогать Украине бороться со спецслужбами РФ
Сергій Скрипаль
Что знал и почему хотели убить? Сенсационное интервью Скрипаля
Анатолий Чепига получил Героя России за эвакуацию Януковича
В Британии открыли забавную статую Трампа
Поліція
Отравление Скрипаля: спецслужбы установили личность третьего подозреваемого
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка