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Після виходу з ЄС: Велика Британія готова запровадити жорсткі санкції проти РФ

Велика Британія готова запровадити більш жорсткі санкції проти Російської Федерації.

Санкції проти РФ

Голова комітету у закордонних справах британського парламенту Том Тугенхат заявив, що Велика Британія готова запровадити більш жорсткий режим санкцій проти Росії після виходу з ЄС у 2019 році, повідомляється на Урядовому порталі.

Більш жорсткий санкційний режим зможе впровадитися після виходу з ЄС, адже зараз неможливо запровадити двосторонні санкції.

– Ваша безпека – це наша безпека також, – заявив Тугенхат.

Він додав, що досвід України у протидії гібридним атакам є дуже цінним для Великої Британії.

Читайте: Україна ввела нові санкції проти компаній РФ

До слова, Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій щодо 12 російських компаній, дії яких суперечать національним інтересам Сполучених Штатів.

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