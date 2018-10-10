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Выход РФ из ПАСЕ. Ягланд поставил Кремлю условие

Россия покинет уставные органы ПАСЕ, если не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году.

Генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд во время дебатов напомнил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы, пишет Европейская правда.

По его словам, в этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы, КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ.

– По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью, – отметил Ягланд.

Еврочиновник считает недопустимым, чтобы страна не платила взносы.

– Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, – добавил генсек.

Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может покинуть организацию, хотя раньше исключал такую возможность.

В случае выхода РФ генсек планирует изменить бюджет организации и официально представить эту позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.

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Напомним, ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционной политики в отношении России до января 2019 года.

Фото: Leonid Andronov/Dreamstime

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