Росія не повернеться в ПАРЄ в січні та не платитиме внески за весь рік.
Росія не має наміру повертатися в січні до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), заявив у четвер генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд.
– Мені було сказано, що Росія не повернеться в січні в Парламентську асамблею Ради Європи. Вони не платитимуть за весь рік, – сказав Ягланд, відповідаючи на запитання членів ПАРЄ.
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– Нам потрібно верстати бюджет, який візьме до уваги цей факт, – зазначив генсек Ради Європи.
Нагадаємо, раніше Росії поставили ультиматум, пов’язаний з відмовою Москви відновити платежі до бюджету ПАРЄ.
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