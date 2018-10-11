PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія не повернеться в ПАРЄ - Ягланд озвучив причину/

Росія не повернеться в ПАРЄ – Ягланд озвучив причину

Росія не повернеться в ПАРЄ в січні та не платитиме внески за весь рік.

Росія не має наміру повертатися в січні до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), заявив у четвер генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд.

– Мені було сказано, що Росія не повернеться в січні в Парламентську асамблею Ради Європи. Вони не платитимуть за весь рік, – сказав Ягланд, відповідаючи на запитання членів ПАРЄ.

Читайте: Чи варто Україні боятись повернення Росії в ПАРЄ?

– Нам потрібно верстати бюджет, який візьме до уваги цей факт, – зазначив генсек Ради Європи.

Нагадаємо, раніше Росії поставили ультиматум, пов’язаний з відмовою Москви відновити платежі до бюджету ПАРЄ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Запуск ракети
Аварія ракети Союз: з’явилося відео та перша версія
єс
Друзі Кремля: проросійські партії в Європі та їх небезпека для України
США-Росія
На захист від РФ: США запропонували виділити $1 млрд
Аварія ракети Союз у РФ: екіпаж сів у Казахстані
Вихід РФ із ПАРЄ. Ягланд поставив Кремлю умову
Що зробив у ПАРЄ Гончаренко і за що українці тролили журналістку росТБ
Делегація України у ПАРЄ заспівала гімн під час включення РосТБ
Росія не повернеться у ПАРЄ! В Асамблеї відмовилися голосувати за скасування санкцій
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка