В Парламентской ассамблее Совета Европы состоится голосование за возвращение России в организацию. Факты ICTV рассказывают, есть ли у России возможность вернуться, к чему это приведет в ПАСЕ и чем грозит Украине.

Вчера, 8 октября, в Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ.

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы проведет голосование, в результате которого России могут вернуть право участвовать в заседаниях и голосованиях организации.

В 2015 году ПАСЕ наложило санкции на Россию и лишила ее права голоса из-за аннексии Крыма, конфликтов на Донбассе, в Молдове и Грузии.

В знак протеста против санкций Россия не отправила свою делегацию в Ассамблею. Поэтому российский персональный состав долгое время отсутствовал в ПАСЕ.

Факты ICTV пообщались с экс-министром иностранных дел Владимиром Огрызко, советником министра иностранных дел Тарасом Качкой и экспертом Николаем Капитоненко с Международного центра перспективных исследований и узнали, вернется ли Россия в ПАСЕ и как это грозит Украине.

Украинское лобби в ПАСЕ

Украинские представители в ПАСЕ отстаивают свои интересы. Так, сегодня им удалось убедить комитет по вопросам правил процедуры ПАСЕ поддержать поправки, которые усложнят снятие санкций с России.

В частности, принцип голосования за санкционные решения остается прежним – решение принимается голосами большинства. Ранее предлагали повысить порог до 2/3, что значительно усложнило бы наложение санкций на Россию.

Также в работе ПАСЕ не могут участвовать парламентарии, избранные на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Напомним, в первый день работы ПАСЕ Россия потерпела поражение.

Деньги или принципы

Россия пытается любым способом вернуться в ПАСЕ. В частности, российская власть шантажирует организацию деньгами.

Пока права России не восстановят, они не будут платить членские взносы в Ассамблею. Сумма ежегодных взносов – 33 млн долларов.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что такая сумма не нанесет вреда ПАСЕ:

– Если посчитать, сколько стран в Совете Европы и разделить по каждой, то это будут мизерные увеличения взносов. Их не заметят.

Кроме того, устав ПАСЕ предусматривает исключение из организации стран, которые не платят взносы.

Возвращение России возможно

Все эксперты сходятся во мнении, что шансы возврата России права голоса в ПАСЕ – 50/50. Никто не берется давать прогнозы или гарантии.

Логика и здравый смысл подсказывают, что этого нельзя делать. Конечно, есть часть депутатов, которые стоят на позициях “Россия любой ценой”. Но здравый смысл большинства возобладает и такого не случится, – отметил Огрызко.

Кто поддерживает

Россия может успешно лоббировать свои интересы, однако решать ее судьбу в ПАСЕ будут другие государства-члены и политические силы.

Вчера две политические группы заявили о том, что не будут поддерживать снятие санкций с России – это либералы и консерваторы.

Среди потенциальных союзников России – социалисты, отметил Тарас Качка:

– В основном это набор старых друзей России. Круг подозреваемых тот же – часть социалистов, часть ультра-правых партий.

Есть страны, которые традиционно занимают более пророссийские позиции. Это Италия, Чехия, Греция. Серьезные пророссийские круги в Австрии, Германии, Франции, – считает Николай Капитоненко.

Возвращение России нивелирует ПАСЕ

Принципы и засады ПАСЕ противоречат деятельности России, а следовательно делают невозможным ее возвращение.

Если Россия, которая грубым образом нарушает права человека у себя, в оккупированном Крыму, на Донбассе, которая должна выполнить требования нескольких резолюций ПАСЕ, возвращается, ничего не сделав – это означает, что ПАСЕ расписывается в своей беспомощности. Можно попрощаться с ПАСЕ, как со структурой, которая сама себя дискредитирует, – прокомментировал Владимир Огрызко.

Более того, возвращение России в ПАСЕ даст ей возможность апеллировать к снятию санкций США и ЕС. Будет прецедент, который позволит пересмотреть положения.

Это будет весточка того, что с РФ можно снять санкции. Это цепная реакция, которая потом даст возможность апеллировать в других инстанциях, где санкции гораздо чувствительнее и болезненные для РФ, – считает Качка.

Угроза для Украины

В Верховной Раде заявили, что в случае снятия санкции ПАСЕ с России, Украина будет вынуждена пересмотреть положения сотрудничества с ПАСЕ.

Я бы моментально поставил вопрос о выходе Украины из Совета Европы. Если такая структура кому-то нужна, пусть они остаются и рассказывают друг-другу, что нельзя нарушать. Это спровоцирует колоссальный кризис в Совете Европы. Такого кризиса он не выдержит, – отметил Огрызко.

Однако, эксперт Николай Капитоненко не видит угроз для Украины от возвращения России:

Я думаю, что угроза преувеличена. Мы особо ничего не получили от того, что России не было. Если вернется – это будет проблемой ПАСЕ, а не Украины. У нас будет сложная ситуация, потому что Россия сможет доносить свои взгляды в конкретной организации. Но они и так их доносят в СМИ и на политическом уровне в Европе.

Возвращение России в ПАСЕ утвердит ее мощность и влияние на международной арене. Однако, это подорвет авторитет ПАСЕ, которая снимает санкции со стран, которые шантажируют ее и не выполняют условий.

Украинская делегация способствует поддержанию продления санкций. Так, уже принят ряд поправок, которые осложнят возвращение России в ПАСЕ. Главная угроза для Украины – возможность России повлиять на дальнейшие снятия с нее санкции США и ЕС.

Фото: dreamstime, официальные страницы Facebook

Лилия Ященко