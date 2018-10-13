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Кибератака на Пентагон: хакеры получили данные 30 тыс. сотрудников

Минобороны США стало жертвой кибератаки. Злоумышленники получили информацию о поездках 30 тысяч сотрудников и данные их кредитных карт.

В результате кибератаки на Пентагон злоумышленникам стали доступны записи о поездках 30 тысяч гражданских и военных сотрудников, а также данные их кредитных карт.

По данным источников, в ходе расследования это число может увеличиться, пишет Associated Press.

Известно, что взлом произошел несколько месяцев назад, однако о нем узнали лишь недавно, а сообщили общественности 4 октября.

В то же время никакая секретная информация похищена ни была.

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По словам представителя Минобороны США подполковника Джозефа Бучино, это был провал одного поставщика, который предоставлял услуги очень маленькому проценту от общей численности сотрудников министерства.

Отдел по кибербезопасности до сих пор собирает информацию о масштабах взлома и виновниках.

К слову, недавно спецслужбы США получили конверт для президента Дональда Трампа с токсическим рицином.

Похожие конверты со смертельным веществом изъяли в Пентагоне. Они были адресованы министру обороны и начальнику морских операций.

Фото: Dreamstime

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