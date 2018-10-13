Міноборони США стало жертвою кібератаки. Зловмисники отримали інформацію про поїздки 30 тисяч співробітників і дані їхніх кредитних карт.

У результаті кібератаки на Пентагон зловмисникам стали доступні записи про поїздки 30 тисяч цивільних і військових співробітників, а також дані їхніх кредитних карт.

За даними джерел, у ході розслідування ця кількість може збільшитися, пише Associated Press.

Відомо, що злам стався кілька місяців тому, однак про нього дізналися лише нещодавно, а повідомили громадськості 4 жовтня.

Водночас жодна секретна інформація викрадена не була.

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За словами представника Міноборони США підполковника Джозефа Бучино, це був провал одного комерційного постачальника, який надавав послуги дуже маленькому відсотку від загальної чисельності співробітників міністерства.

Відділ із кібербезпеки досі збирає інформацію про масштаби зламу та винуватців.