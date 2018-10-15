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Польша требует эффективных санкций против РФ

Польша поддерживает введение очередных санкции в отношении Москвы, которые должны стать эффективным ответом на нарушение Россией международного права.

Санкції проти РФ

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Polsatnews.pl.

– Санкции являются хорошим ответом. Вы должны думать о том, как ввести санкции, чтобы быть эффективными. Этот вопрос о надлежащей идентификации рисков и компаний, представляющих угрозу, – считает дипломат.

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По его словам, Евросоюз обеспокоен агрессивным поведением России в Украине и ее вмешательством во внутренние дела демократических государств.

На днях председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугенхат заявил, что Великобритания готова ввести более жесткий режим санкций против России после выхода из ЕС в 2019 году.

Фото: Dreamstime

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