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Польща вимагає ефективних санкцій проти РФ

Польща підтримує введення чергових санкції щодо Москви, які мають стати ефективною відповіддю на порушення Росією міжнародного права.

Санкції проти РФ

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Polsatnews.pl.

– Санкціє є хорошою відповіддю. Ви повинні думати про те, як ввести ці санкції, щоб бути ефективними. Це питання про належну ідентифікацію ризиків і компаній, які представляють загрозу, – вважає дипломат.

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За його словами, Євросоюз занепокоєний агресивним поводженням Росії в Україні та її втручанням у внутрішні справи демократичних держав.

Днями голова комітету у закордонних справах британського парламенту Том Тугенхат заявив, що Велика Британія готова запровадити більш жорсткий режим санкцій проти Росії після виходу з ЄС у 2019 році

Фото: Dreamstime

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