Польща підтримує введення чергових санкції щодо Москви, які мають стати ефективною відповіддю на порушення Росією міжнародного права.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Polsatnews.pl.

– Санкціє є хорошою відповіддю. Ви повинні думати про те, як ввести ці санкції, щоб бути ефективними. Це питання про належну ідентифікацію ризиків і компаній, які представляють загрозу, – вважає дипломат.

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За його словами, Євросоюз занепокоєний агресивним поводженням Росії в Україні та її втручанням у внутрішні справи демократичних держав.

Днями голова комітету у закордонних справах британського парламенту Том Тугенхат заявив, що Велика Британія готова запровадити більш жорсткий режим санкцій проти Росії після виходу з ЄС у 2019 році

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