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РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом

Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Об этом сообщает ТАСС. 

На заседании священного синода принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом

– Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем, – сказано в сообщении.

Читайте: Правда глаза колет – ответ Климкина на обвинения УПЦ МП

Напомним, Томос об автокефалии православной церкви в Украине является сильным ударом не только по Московскому патриархату, но и по Кремлю.

Фото: Kusmina Svetlana/Dreamstime.com

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