Томос об автокефалии православной церкви в Украине является сильным ударом не только по Московскому патриархату, но и по Кремлю.

Томос для Украины массово обсуждают польские СМИ.

Газета Rzeczpospolita отмечает, что желание присоединиться к Единой Украинской церкви со стороны священнослужителей Московского Патриархата станет серьезной угрозой для Москвы.

В то же время положительное решение Синода может стать одним из важнейших событий в истории Украины.

Больше всего шансов стать главой независимой от Москвы канонической православной церкви в Украине имеет митрополит Киевского патриархата Филарет.

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Решение Синода является сильным ударом по Кремлю, а не только для Русской православной церкви, убеждена Gazeta Wyborcza.

Издание подчеркивает, что к процессу создания единой поместной православной церкви в Украине присоединится УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата.

Теперь московская церковь перестанет быть самой большой православной в мире.

TVN24.PL подчеркивает, что Синод решил снять анафему с Филарета, а также отменил силу синодального письма 1686 года, дававшего право Московскому патриарху назначать Киевского митрополита.

– Это еще один акт подтверждения независимости Украины, – цитирует издание слова Петра Порошенко о создании Украинской православной церкви.

Решение начать процесс предоставления автокефалии УПЦ является поражением Московского патриархата. Без Украины РПЦ перестает быть самой мощной в мире, напоминает Onet.pl.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

В УПЦ КП убеждены, что Киев может получить Томос во второй половине ноября.

Фото: Palinchak/Dreamstime