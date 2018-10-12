Министр иностранных дел Павел Климкин ответил на обвинения УПЦ МП и пригласил руководство церкви как можно скорее включаться в переговоры о вхождении в единой поместной Украинской православной церкви.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Климкин сообщил, что в своей статье он опирался на выводы документов, которые обнародовал Вселенский Патриархат.

– В своем анализе я приводил или тезисы Фанару, или прямые и единственно возможные выводы из них. Так что, называя мои размышления нелепыми, в УПЦ МП обвиняют в неуклюжести историю. Для них, похоже, настоящая история действительно несостоятельна”, – написал он.

Также он добавил:

– Я понимаю, что когда правда глаза колет, то история звучит довольно неприятно и ее хочется спрятать куда подальше или, еще лучше, вообще переписать. Но убежден, что историю всегда лучше признавать, а не скрывать или фальсифицировать, тем более, если речь идет об истории канонической.

Климкин заявил, что сейчас “настал тот момент, когда все православные церкви Украины имеют историческую возможность доказать свою преданность идее украинской единства и единства украинского православия”.

– Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единой автокефальной поместной Украинской православной церкви (только советую прислушиваться к собственному уму и сердцу, а не с директивами из Москвы, потому что так дела не будет!), – написал он.

Также Климкин ответил на обвинение в свою сторону, что он “московский агент”:

– С чистой совестью возвращаю его к УПЦ МП с предложением искать таких агентов в собственных рядах.

Читайте: Когда Киев получит Томос: в УПЦ назвали возможную дату