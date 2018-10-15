Російська православна церква прийняла рішення про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.

Про це повідомляє ТАСС.

На засіданні священного синоду прийнято рішення про повний розрив спілкування з Константинопольським патріархатом

– Синод РПЦ визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем, – сказано в повідомленні.

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Що зміниться

Для вірян РПЦ це означає, що вони більше не зможуть причащатися у храмах Константинопольського патріархату.

Священнослужителі Російської православної церкви відтепер не матимуть права здійснювати спільних богослужінь.

Реакція УПЦ КП

– Рішення Синоду РПЦ про розрив відносин з Константинополем ставить питання перед прихожанами УПЦ МП – йти за розкольниками або залишатися в єдності зі Вселенським Православ’ям, – написав у Facebook прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій Зоря.

Так, за його словами, Синод Московського патріархату повторює політику Кремля – самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, Томос про автокефалію православної церкви в Україні є сильним ударом не тільки по Московському патріархату, але і по Кремлю.

Фото: Kusmina Svetlana/Dreamstime.com