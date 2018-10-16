PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / Дело Скрипаля: ГРУшник “Петров” работал официантом/

Дело Скрипаля: ГРУшник “Петров” работал официантом

Александр Мишкин (Александр Петров), подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, во время учебы работал официантом.

Подозреваемый в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудник ГРУ Александр Мишкин во время учебы в военной академии работал официантом в Петербурге, пишет Дождь.

По словам арт-консультанта Николая Евдокимова, он работал с будущим шпионом Мишкиным в бистро Гарсон в 2000 году, когда он учился в Военно-медицинской академии им. Кирова.

Фото: Дождь

Евдокимов назвал Мишкина “общительным, в меру открытым, в  меру циничным, нормальным” молодым человеком.

– Давал какие-то рекомендации относительно здоровья. […] Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия, – вспоминает он.

По словам Евдокимова, он узнал Мишкина во время его интервью в роли Александра “Петрова”.

Читайте: Вел дискотеки и играл на гитаре. Что известно об отравителе Скрипаля “Петрове”

После этого мужчина обратился к коллегам по Гарсону через Facebook. Все они согласились с тем, что “Петров” похож на официанта Мишкина.

Более того, ГРУшника вспомнила также администратор кафе, расположенного на месте Гарсона. Женщина говорит, что “давно” случайно встретилась с Мишкиным на Финляндском вокзале, где они поговорили.

Кстати, британские спецслужбы убеждены, что третьим возможным соучастником отравления Скрипаля мог быть Сергей Федотов.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Brexit
Туск допустил провал переговоров с Британией по Brexit
РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом
В Британии назвали топ-3 самых популярных альбома за всю историю рок-музыки
Павло Клімкін
Климкин: РФ попытается больше дестабилизировать ситуацию на Закарпатье
Людмила Денісова
РФ предоставляет устаревшую информацию об украинских политзаключенных – Денисова
Горят в атмосфере. Стало известно о проблемах “суперракет” Путина
4 года условно: в России отпустили участников группового изнасилования
Свадьба принцессы Евгении: 7 самых стильных гостей (ГОЛОСОВАНИЕ)
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка