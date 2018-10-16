Александр Мишкин (Александр Петров), подозреваемый в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, во время учебы работал официантом.

Подозреваемый в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сотрудник ГРУ Александр Мишкин во время учебы в военной академии работал официантом в Петербурге, пишет Дождь.

По словам арт-консультанта Николая Евдокимова, он работал с будущим шпионом Мишкиным в бистро Гарсон в 2000 году, когда он учился в Военно-медицинской академии им. Кирова.

Евдокимов назвал Мишкина “общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным” молодым человеком.

– Давал какие-то рекомендации относительно здоровья. […] Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия, – вспоминает он.

По словам Евдокимова, он узнал Мишкина во время его интервью в роли Александра “Петрова”.

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После этого мужчина обратился к коллегам по Гарсону через Facebook. Все они согласились с тем, что “Петров” похож на официанта Мишкина.

Более того, ГРУшника вспомнила также администратор кафе, расположенного на месте Гарсона. Женщина говорит, что “давно” случайно встретилась с Мишкиным на Финляндском вокзале, где они поговорили.

Кстати, британские спецслужбы убеждены, что третьим возможным соучастником отравления Скрипаля мог быть Сергей Федотов.