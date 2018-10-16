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Справа Скрипаля: ГРУшник “Петров” працював офіціантом

Олександр Мішкін (Олександр Петров), підозрюваний в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері, під час навчання працював офіціантом.

Підозрюваний в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії співробітник ГРУ Олександр Мішкін під час навчання у військовій академії працював офіціантом у Петербурзі, пише Дождь.

За словами арт-консультанта Миколи Євдокімова, він працював із майбутнім шпигуном Мішкіним у бістро Гарсон у 2000 році, коли той навчався у Військово-медичній академії ім. Кірова.

Фото: Дождь

Євдокімов назвав Мішкіна “товариською, в міру відкритою, в міру цинічною, нормальною” людиною.

– Давав якісь рекомендації щодо здоров’я. […] Він точно вчився на лікаря. По-моєму, це була військово-медична академія, – згадує він.

За словами Євдокімова, він впізнав Мішкіна під час його інтерв’ю в ролі Олександра “Петрова”.

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Після цього чоловік звернувся до колег по Гарсону через Facebook. Усі вони погодилися з тим, що “Петров” схожий на офіціанта Мішкіна.

Більше того, ГРУшника згадала також адміністратор кафе, розташованого на місці Гарсона. Жінка каже, що “давно” випадково зустрілася з Мішкіним на Фінляндському вокзалі, де вони поговорили.

До речі, британські спецслужби переконані, що третім можливим співучасником отруєння Скрипаля міг бути Сергій Федотов.

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