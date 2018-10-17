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На три года! Илона Маска отстранили от руководства Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск три года не сможет занимать пост главы совета директоров.

Маск заплатит $20 млн штрафа, сообщает Reuters, передает УНИАН.

Такое решение приняла комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Читайте: Пенсия на Марсе и дракон-киборг – 20 проектов Илона Маска на будущее

Конфликт между Маском и комиссией произошел из-за его твитов о возможном уходе Tesla с биржи, которые оказали влияние на стоимость акций компании.

Ранее Факты ICTV писали, что Илон Маск решил выпустить текилу под брендом Teslaquila. Товарный знак уже почти зарегистрирован.

Фото: elonmusknews

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