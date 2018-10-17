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На три роки! Ілона Маска відсторонили від керівництва Tesla

Засновник компанії Tesla Ілон Маск три роки не зможе обіймати посаду глави ради директорів.

Маск заплатить $20 млн штрафу, повідомляє Reuters, передає УНІАН.

Таке рішення прийняла комісія з цінних паперів і бірж США.

Читайте: Пенсія на Марсі і дракон-кіборг – 20 проектів Ілона Маска на майбутнє

Конфлікт між Маском і комісією стався через його твіти про можливий вихід Tesla з біржі, які вплинули на вартість акцій компанії.

Раніше Факти ICTV писали, що Ілон Маск вирішив випустити текілу під брендом Teslaquila. Товарний знак вже майже зареєстровано.

Фото: elonmusknews

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