Министерство иностранных дел Словакии подверглось кибератаке.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что Министерство иностранных дел страны подверглось кибератаке со стороны “больших государств”, передает ТАЗ.

По словам Пеллегрини, сейчас у Братиславы не достаточно доказательств, чтобы обвинить Россию в кибератаке.

– Информация, которая поступила ко мне от военной разведки, не дает возможности точно сказать, что РФ несет ответственность за атаку. Я в то же время не могу это исключить, – сказал премьер-министр.

Читайте: Кибератака на Украину. СБУ получила новые доказательства против РФ

Во время атаки не были похищены документы секретного характера.

К слову, Минобороны США стало жертвой кибератаки. Злоумышленники получили информацию о поездках 30 тыс. сотрудников и данные их кредитных карт.