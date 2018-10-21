Міністерство закордонних справ Словаччини стало жертвою кібератаки.

Прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні повідомив, що Міністерство закордонних справ країни піддалося кібератаці з боку “великих держав”, передає ТАЗ.

За словами Пеллегріні, наразі у Братислави мало доказів, щоб звинуватити Росію у кібератаці.

– Інформація, яка надійшла до мене від військової розвідки, не дає можливості точно сказати, що РФ несе відповідальність за атаку. Я в той же час не можу це виключити, – сказав прем’єр-міністр.

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Під час атаки не були викрадені документи секретного характеру.

До слова, Міноборони США стало жертвою кібератаки. Зловмисники отримали інформацію про поїздки 30 тис. співробітників і дані їхніх кредитних карт.