Тереза Мэй заявила, что в вопросе Brexit осталось решить только проблему с границей Ирландии.

Соглашение по условиям упорядоченного Brexit готово на 95 процентов, заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в своем обращении к нижней палате парламента, обнародованном в ночь на понедельник, 22 октября.

Значительного прогресса удалось достичь по вопросам безопасности и транспорта, заявила премьер, поэтому осталось решить только проблему с границей Ирландии, передает Deutsche Welle.

Тем не менее, на заключительной стадии Brexit Мэй “может столкнуться с бунтом кабинета после того, как она в последнюю минуту призвала министров оказать ей поддержку”.

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На выходных она в телефонных переговорах пыталась привлечь членов правительства на свою сторону, добиваясь большей сплоченности в партийных рядах по его плану Brexit.

Как сообщалось, 20 октября десятки тысяч людей вышли на улицы Лондона, выступая за повторное голосование по Brexit.