Тереза Мей заявила що у питанні Brexit залишилося вирішити лише проблему з кордоном Ірландії.

Угода за умовами упорядкованого Brexit готова на 95 відсотків, заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у своєму зверненні до нижньої палати парламенту, оприлюдненому у ніч на понеділок, 22 жовтня.

Значного прогресу вдалося досягнути з питань безпеки й транспорту, заявила прем’єр, тому залишилося вирішити лише проблему з кордоном Ірландії, передає Deutsche Welle.

Тим не менш, на заключній стадії Brexit Мей “може зіткнутися з бунтом кабінету після того, як вона в останню хвилину закликала міністрів надати їй підтримку”.

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На вихідних вона в телефонних переговорах намагалася залучити членів уряду на свою сторону, домагаючись більшої згуртованості у партійних рядах за її планом Brexit.

Як повідомлялося, 20 жовтня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лондона, виступаючи за повторне голосування щодо Brexit.