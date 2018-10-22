PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Угода щодо Brexit готова на 95% - Мей/

Угода щодо Brexit готова на 95% – Мей

Тереза Мей заявила що у питанні Brexit залишилося вирішити лише проблему з кордоном Ірландії.

Угода за умовами упорядкованого Brexit готова на 95 відсотків, заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у своєму зверненні до нижньої палати парламенту, оприлюдненому у ніч на понеділок, 22 жовтня.

Значного прогресу вдалося досягнути з питань безпеки й транспорту, заявила прем’єр, тому залишилося вирішити лише проблему з кордоном Ірландії, передає Deutsche Welle.

Тим не менш, на заключній стадії Brexit Мей “може зіткнутися з бунтом кабінету після того, як вона в останню хвилину закликала міністрів надати їй підтримку”.

Читайте: ЄС відклав екстрений саміт щодо Brexit

На вихідних вона в телефонних переговорах намагалася залучити членів уряду на свою сторону, домагаючись більшої згуртованості у партійних рядах за її планом Brexit.

Як повідомлялося, 20 жовтня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лондона, виступаючи за повторне голосування щодо Brexit.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

700 тис. осіб мітингують у Лондоні за новий референум щодо Brexit
ЄС відклав екстрений саміт щодо Brexit
Brexit
Туск допустив провал переговорів із Британією по Brexit
Мей та Юнкер
Як Тереза Мей: Жан-Клод Юнкер станцював перед промовою
Ед Ширан, Стінг і Ріта Ора: британські артисти виступили проти Brexit
Тереза Мей станцювала на конференції під Abba
Ми повинні готуватися до гіршого: Франція посилює контроль на кордонах
тереза мэй
Мей з трибуни ООН пригрозила Путіну “жорсткими заходами”
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка