Что случилось?

11 утра, школьная столовая. Камеры наблюдения фиксируют последние секунды мирной жизни школьников. Через мгновение прозвучат первые выстрелы.

Видео 10 летней давности с американской школы Колумбайн -18-летний Владислав Росляков – изучит до мелочей кадр за кадром.

Детали, которые не на шутку насторожили экспертов – признаки того, что он не сам покончил с собой.

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Свидетельства очевидцев, которые почему-то отличаются друг от друга.

Откуда у Рослякова деньги?

Семья парня снимала квартиру, денег хватало только на самое необходимое.

Тогда откуда в Рослякова взялись деньги на покупку оружия? Ружье турецкого производства Владислав приобрел в сентябре, а уже в октябре 150 патронов. Лицензия + оружие + патроны – это стоит почти 40 тыс. рублей или 17 тыс. гривен.

Погибло 21 человек, 5 в коме, почти 70 раненых – и все это один Росляков? И свидетели уверяют, кроме Влада в помещении были еще стрелки.

И еще интересная деталь. За три недели до трагедии в колледже установили металодетектор. Но что же, значит, в тот день его кто-то отключил? Как иначе можно пронести оружие и боеприпасы бесшумно.

Мертвый главный свидетель, кажется, устроил всех – на российских телеканалах поливают грязью аморальность мирового интернет контента и жестокость компьютерных игр – даже Путин не смолчал.

Кто стоит за трагедией?

Эфиры российских СМИ полностью заполонены керченской трагедией. Сразу заговорили об украинском следе. И даже начали проверять Рослякова на причастность к правому сектору. Только вот незамеченными осталась страница парня в соцсетях. Везде оружие и любовь к Путину. Но украинский след – это же удобнее. Под шумок можно же сильнее закрутить гайки в интернете.

Вопрос – а могут ли в Кремле использовать керченскую трагедию – вовсе не кажется риторическим. Особенно, если вспомнить теракты 99-го. Когда ФСБ взорвало жилые дома. Тогда это стало поводом для второй чеченской войны.

К слову, сжег вещи и украл деньги: как керченский стрелок готовился к преступлению.