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Трагедія у Керчі: чому РФ заплуталась у версіях та скільки було стрільців

Владислав Росляков

Що сталося?

11 ранку, шкільна їдальня. Камери спостереження фіксують останні секунди мирного життя школярів. За мить пролунають перші постріли.

Відео 10 річної давності із американської школи Колумбайн –18-річний Владислав Росляков – вивчить до дрібниць кадр за кадром.

Деталі, які не на жарт насторожують експертів – ознаки того що він не сам вкоротив собі віку.

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Свідчення очевидців, які  чомусь відрізняються одне від одного.

Звідки у Рослякова гроші?

Родина хлопця винаймала квартиру, грошей вистачало лише на найнеобхідніше.

Тоді ж звідки у Рослякова взялися гроші на купівлю зброї? Рушницю турецького виробництва Владислав придбав у вересні, а вже у жовтні 150 патронів. Ліцензія + зброя + патрони – це коштує майже 40 тис. рублів або 17 тис. гривень.

Загинула 21 людина, 5 в комі, майже 70 поранених – і все це один Росляков? Та й свідки запевняють, окрім Влада в приміщенні ще були стрільці.

І ще цікава деталь. За три тижні до трагедії в коледжі встановили металодетектор. Але що ж, виходить, в той день його хтось відімкнув? Як інакше можна пронести зброю та набої безшумно.

Мертвий головний свідок, здається, влаштував усіх – на російських телеканалах поливають брудом аморальність світового  інтернет контенту та жорстокість комп’ютерних ігор  – навіть Путін не змовчав.

Хто стоїть за трегедією?

Ефіри російських ЗМІ вщент заполонила керченська трагедія. Одразу заговорили про український слід. І навіть почали перевіряти Рослякова на причетність до правого сектору. Тільки от непоміченими лишилася сторінка хлопця в соцмережах. Скрізь зброя і любов до Путіна. Але ж український слід – це ж зручніше. Під шумок можна ж сильніше закрутити гайки в інтернеті.

Запитання – а чи можуть в Кремлі використати керченську трагедію – зовсім не здається риторичним. Особливо, якщо згадати теракти 99-го. Коли ФСБ підірвало житлові будинки. Тоді це стало приводом для другої чеченської війни.

До слова, спалив речі та вкрав гроші: як керченський стрілець готувався до злочину.

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