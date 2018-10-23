Що сталося?

11 ранку, шкільна їдальня. Камери спостереження фіксують останні секунди мирного життя школярів. За мить пролунають перші постріли.

Відео 10 річної давності із американської школи Колумбайн –18-річний Владислав Росляков – вивчить до дрібниць кадр за кадром.

Деталі, які не на жарт насторожують експертів – ознаки того що він не сам вкоротив собі віку.

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Свідчення очевидців, які чомусь відрізняються одне від одного.

Звідки у Рослякова гроші?

Родина хлопця винаймала квартиру, грошей вистачало лише на найнеобхідніше.

Тоді ж звідки у Рослякова взялися гроші на купівлю зброї? Рушницю турецького виробництва Владислав придбав у вересні, а вже у жовтні 150 патронів. Ліцензія + зброя + патрони – це коштує майже 40 тис. рублів або 17 тис. гривень.

Загинула 21 людина, 5 в комі, майже 70 поранених – і все це один Росляков? Та й свідки запевняють, окрім Влада в приміщенні ще були стрільці.

І ще цікава деталь. За три тижні до трагедії в коледжі встановили металодетектор. Але що ж, виходить, в той день його хтось відімкнув? Як інакше можна пронести зброю та набої безшумно.

Мертвий головний свідок, здається, влаштував усіх – на російських телеканалах поливають брудом аморальність світового інтернет контенту та жорстокість комп’ютерних ігор – навіть Путін не змовчав.

Хто стоїть за трегедією?

Ефіри російських ЗМІ вщент заполонила керченська трагедія. Одразу заговорили про український слід. І навіть почали перевіряти Рослякова на причетність до правого сектору. Тільки от непоміченими лишилася сторінка хлопця в соцмережах. Скрізь зброя і любов до Путіна. Але ж український слід – це ж зручніше. Під шумок можна ж сильніше закрутити гайки в інтернеті.

Запитання – а чи можуть в Кремлі використати керченську трагедію – зовсім не здається риторичним. Особливо, якщо згадати теракти 99-го. Коли ФСБ підірвало житлові будинки. Тоді це стало приводом для другої чеченської війни.

До слова, спалив речі та вкрав гроші: як керченський стрілець готувався до злочину.