Сжег вещи и украл деньги: как керченский стрелок готовился к преступлению

Российская пресса обнародовала новые подробности о Керченском стрелке. В частности о его подготовке к убийствам. Оказывается, перед страшным преступлением он сжег свои вещи и закопал на полигоне сейф.

Среди сожженного были его детские фото, тетради, флешки, сим-карта, а также Библия. Бабушка Рослякова рассказала: из ее дома исчезли 20 000 рублей, которые пенсионерка откладывала себе на похороны.

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Журналисты предполагают – юношу могли завербовать из ФСБ, возможно на него психологически давили. А выявлены факты – могут свидетельствовать о попытках таким образом запутать следствие. По одной из версий, трагедию могли организовать спецслужбы, чтобы отвлечь внимание россиян от проблем страны.

Сейчас в больницах аннексированного Крыма и России – 50 раненых. Половина из них – дети.

К слову, Факты ICTV сообщали, что опубликованы фото всех жертв керченского стрелка.

Опубликовано Октябрь, 22 в 17:14



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