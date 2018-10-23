Политехнический колледж в Керчи возобновил занятия после теракта, который устроил студент Владислав Росляков 17 октября.
Обучение в Керченском политехническом колледже возобновили во вторник, 23 октября, сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу подконтрольного России “министерства образования” Крыма.
Занятия начались в 8.30. На классных часах студентам рассказали о дальнейшей организации обучения.
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Напомним, теракт в Керчи произошел 17 октября. Студент колледжа Владислав Росляков расстрелял преподавателей и студентов, а затем устроил взрыв.
В результате трагедии погиб 21 человек.
Ранее стало известно, что корпус политехнического колледжа в Керчи может стать мемориалом.
Фото: Kerch.FM
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