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Колледж в Керчи возобновил учебу после теракта

Политехнический колледж в Керчи возобновил занятия после теракта, который устроил студент Владислав Росляков 17 октября.

Теракт в Керчі

Обучение в Керченском политехническом колледже возобновили во вторник, 23 октября, сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу подконтрольного России “министерства образования” Крыма.

Занятия начались в 8.30. На классных часах студентам рассказали о дальнейшей организации обучения.

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Напомним, теракт в Керчи произошел 17 октября. Студент колледжа Владислав Росляков расстрелял преподавателей и студентов, а затем устроил взрыв.

В результате трагедии погиб 21 человек.

Ранее стало известно, что корпус политехнического колледжа в Керчи может стать мемориалом.

Фото: Kerch.FM

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