Италия не будет применять право вето относительно продления европейских санкций против Российской Федерации.

Так премьер-министр Италии Джузеппе Конте на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным ответил на вопрос о том, наложит ли Италия вето на автоматическое продление санкций против России, передает УНИАН.

– Очевидно, что проблема кризиса в Украине – это проблема, которая создала трещину и замедлила некоторым образом, блокировала диалог, который сложился за 25 лет…Мы не можем этого допустить и обязаны преодолеть этот этап – он даже слишком долго продлился…Мы хотели бы не принимать решения сейчас, мы будем предпринимать его в должное время – сказал он.

При этом он признал, что условия, которые привели к санкциям со стороны ЕС, сохранились, но правильным является поддерживать экономические связи между Италией и Россией.

– Я не раз говорил и здесь хочу подтвердить, что для Италии санкции никогда не являются целью. Они представляют собой инструмент, который нужно как можно скорее оставить за спиной, потому что диалог – это лучшее решение, – подытожил Конте.

Читайте: ЕС принял новый режим санкций за химические атаки

К слову, Польша поддерживает введение очередных санкции в отношении Москвы, которые должны стать эффективным ответом на нарушение Россией международного права.