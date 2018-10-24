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Італія відмовилася від вето на продовження санкцій ЄС проти РФ

Італія не буде застосовувати право вето щодо продовження європейських санкцій проти Російської Федерації.

ЄС санкції

Так прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним відповів на питання про те, чи накладе Італія вето на автоматичне продовження санкцій проти Росії, передає УНІАН.

– Очевидно, що проблема кризи в Україні – це проблема, яка створила тріщину і сповільнила деяким чином, блокувала діалог, який склався за 25 років…Ми не можемо цього допустити і зобов’язані подолати цей етап – він навіть занадто довго тривав…Ми хотіли б не приймати рішення зараз, ми будемо приймати його в належний час – сказав він.

При цьому він визнав, що умови, які призвели до санкцій з боку ЄС, збереглися, але правильним є підтримувати економічні зв’язки між Італією і Росією.

– Я не раз говорив і тут хочу підтвердити, що для Італії санкції ніколи не є метою. Вони являють собою інструмент, який потрібно якомога швидше залишити за спиною, тому що діалог – це найкраще рішення, – підсумував Конте.

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До слова, Польща підтримує введення чергових санкцій щодо Москви, які повинні стати ефективною відповіддю на порушення Росією міжнародного права.

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