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Разбился вертолет владельца ФК Лестер

Вертолет владельца футбольного клуба Лестер Сити тайского бизнесмена Вишая Шривадданапрабхы разбился на парковке возле стадиона.

Вишай Шривадданапрабха находился на борту самолета в момент аварии, сообщает ВВС со ссылкой на источник, близкий к семье миллиардера.

Пока неизвестно, сколько всего человек находилось на борту вертолета.

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Вертолет взлетел с площадки через 45 минут после окончания матча, но через несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку возле стадиона.

По предварительной информации, у него отказал рулевой винт.

Ранее Факты ICTV писали, что в Красноярском крае России разбился вертолет Ми-8. На борту было 18 человек, предварительно все они погибли. В сети появилось первое видео с места крушения.

Фото: Liam Hopkin

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