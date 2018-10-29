Футбольний клуб Лестер підтвердив загибель його власника Вішая Шрівадданапрабхі під час катастрофи вертольота.

Вішай Шрівадданапрабха загинув під час катастрофи вертольота 27 жовтня, підтвердив ФК Лестер.

– Із глибоким жалем ми підтверджуємо, що Вішай Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно загинув у суботу ввечері, коли вертоліт, що перевозив його та ще чотирьох осіб, розбився за межами стадіону Кінг Пауер.

Ніхто з п’яти осіб, що знаходилися на борту, не вижив, – йдеться у повідомленні.

Читайте: В Індонезії розбився літак, на борту було майже 200 осіб

Нагадаємо, вертоліт Шрівадданапрабхі розбився через годину після закінчення матчу між Лестером і Вест Хемом.

Він злетів із футбольного поля і незабаром упав на парковці біля стадіону клубу.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова хвостового гвинта.

На борту вертольота знаходилися дочка бізнесмена, два пілоти та ще одна людина.

Вішай Шрівадданапрабха – один із найбагатших людей Таїланду. За даними Forbes, стан підприємця досягає $4,9 млрд.

Шрівадданапрабхі купив Лестер у 2010 році. При ньому клуб вперше в своїй історії виграв англійську Прем’єр-лігу.

Фото: Michael Regan/Getty Images