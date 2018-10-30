Німеччина діє проти позиції Євросоюзу в питанні будівництва газопроводу Північний потік-2. Це питання стане однією з тем міжурядових консультацій у Варшаві.

Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на Північний потік-2 має поширюватися третя газова директива, заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, пише Польське радіо.

– Це зробить цей проект, який ми критикуємо, економічно невигідним. Німеччина блокує ухвалення цієї директиви, працюючи на свій інтерес…

Так Німеччина діє проти позиції ЄС, якщо вважати, що Єврокомісія представляє цю позицію, – зауважив він.