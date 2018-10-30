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МЗС Польщі про Північний потік-2: Німеччина діє проти ЄС

Німеччина діє проти позиції Євросоюзу в питанні будівництва газопроводу Північний потік-2. Це питання стане однією з тем міжурядових консультацій у Варшаві.

Яцек Чапутович

Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на Північний потік-2 має поширюватися третя газова директива, заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, пише Польське радіо.

– Це зробить цей проект, який ми критикуємо, економічно невигідним. Німеччина блокує ухвалення цієї директиви, працюючи на свій інтерес…

Так Німеччина діє проти позиції ЄС, якщо вважати, що Єврокомісія представляє цю позицію, – зауважив він.

2 листопада у Варшаві пройдуть польсько-німецькі міжурядові консультації, на які прибуде канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Очікується, що однією з тем консультацій стануть розбіжності щодо будівництва газопроводу.

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За словами Чапутовича, Варшава багато в чому погоджується з німецькою політикою.

Йдеться про “позицію щодо Росії, необхідність збереження санкцій проти Росії за агресію в Україні”.

– Ми сподіваємося на добрі перемовини та тісну співпрацю між нашими державами у найближчому майбутньому, – додав глава МЗС Польщі.

До слова, раніше Польща закликала Німеччину відмовитися від будівництва Північного потоку-2, запропонувавши альтернативу.

Фото: Gints Ivuskans/Dreamstime

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