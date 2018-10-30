Німеччина діє проти позиції Євросоюзу в питанні будівництва газопроводу Північний потік-2. Це питання стане однією з тем міжурядових консультацій у Варшаві.
Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на Північний потік-2 має поширюватися третя газова директива, заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, пише Польське радіо.
– Це зробить цей проект, який ми критикуємо, економічно невигідним. Німеччина блокує ухвалення цієї директиви, працюючи на свій інтерес…
Так Німеччина діє проти позиції ЄС, якщо вважати, що Єврокомісія представляє цю позицію, – зауважив він.
2 листопада у Варшаві пройдуть польсько-німецькі міжурядові консультації, на які прибуде канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Очікується, що однією з тем консультацій стануть розбіжності щодо будівництва газопроводу.
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За словами Чапутовича, Варшава багато в чому погоджується з німецькою політикою.
Йдеться про “позицію щодо Росії, необхідність збереження санкцій проти Росії за агресію в Україні”.
– Ми сподіваємося на добрі перемовини та тісну співпрацю між нашими державами у найближчому майбутньому, – додав глава МЗС Польщі.
До слова, раніше Польща закликала Німеччину відмовитися від будівництва Північного потоку-2, запропонувавши альтернативу.
Фото: Gints Ivuskans/Dreamstime