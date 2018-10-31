Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены при пожаре в порту итальянской Савоны.

В ночь 30 октября в итальянском порту Савона мощный пожар уничтожил несколько сотен новых автомобилей, большая часть из них – легковые авто Maserati. Об этом сообщает The Local.

Из-за непогоды морская вода затопила порт, в том числе и терминал, где находились автомобили для экспорта в страны Ближнего Востока. Вода спровоцировала короткие замыкания, после чего последовали взрывы автомобильных аккумуляторов.

Кроме новых Maserati, в огне были уничтожены грузовики и другие транспортные средства. Местные жители говорят о более чем трехстах поврежденных автомобилях.

Читайте: В Харькове под многоэтажкой дотла сгорели 5 авто

Это второй крупный пожар в порту за неделю. Вследствие пожара 23 октября уничтожено здание Управления порта.

Напомним, в Италии из-за непогоды гибнут люди. Около 77% исторической части Венеции оказалось под водой из-за наводнения.