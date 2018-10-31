Кілька сотень автомобілів Maserati були знищені під час пожежі в порту італійської Савони.

У ніч 30 жовтня в італійському порту Савона потужна пожежа знищила декілька сотень нових автомобілів, велика частина з них – легкові авто Maserati. Про це повідомляє The Local.

Через негоду морська вода затопила порт, у тому числі й термінал, де знаходилися автомобілі для експорту в країни Близького Сходу. Вода спровокувала короткі замикання, після чого відбулися вибухи автомобільних акумуляторів.

Крім нових Maserati, у вогні були знищені вантажівки та інші транспортні засоби. Місцеві жителі говорять про більш ніж 300 пошкоджених автомобілів.

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Це друга велика пожежа в порту за тиждень. Унаслідок пожежи 23 жовтня знищено будівлю Управління порту.

Нагадаємо, в Італії через негоду гинуть люди. Близько 77% історичної частини Венеції опинилося під водою через повінь.