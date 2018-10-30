Около 77% исторической части Венеции оказалось под водой. Это одно из самых сильных наводнений в городе за последние десятилетия.

Из-за ливней и шторма уровень воды в Венеции поднялся на 1,56 метра, сообщает ANSA.

Подобные затопления в городе происходят регулярно, но обычно вода не поднимается выше 1,1 метра. Рекордным затоплением Венеции считается наводнение в ноябре 1966 года. Тогда вода поднялась на 1,94 метра.

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В других итальянских регионах из-за штормов без света остались несколько сотен тысяч домохозяйств. В Риме отменили занятия в школах, а в Генуе перебои в движении поездов.

Власти заявили, что из-за непогоды погибли 9 человек, несколько десятков пострадало, один человек числится без вести пропавшим.

Ранее Факты ICTV писали, что власти Италии объявили наивысший уровень опасности в 5-ти северных областях страны из-за проливных дождей и штормового ветра.

Фото: TOI Photogallery