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Маск на скорости проехал по тоннелю под Лос-Анджелесом

Илон Маск проинспектировал тоннель Hyperloop под Лос-Анджелесом.

Первый тоннель Hyperloop под Лос-Анджелесом готовится к открытию, а его создатель Илон Маск уже катается внутри.

Соответствующее видео он опубликовал в Twitter.

– Прогулялся вдоль всего тоннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго. В ожидании вечеринки по случаю открытия 10 декабря, – написал Маск.

Читайте: $10 млн за раз: Маск скупает акции Tesla

Напомним, американский миллиардер анонсировал дату открытия тоннеля.

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