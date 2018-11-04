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Маск на швидкості проїхався тунелем під Лос-Анджелесом

Ілон Маск проінспектував тунель Hyperloop під Лос-Анджелесом.

Перший тунель Hyperloop під Лос-Анджелесом готується до відкриття, а його творець Ілон Маск вже катається всередині.

Відповідне відео він опублікував у Twitter.

– Прогулявся уздовж всього тунелю Boring Co під Лос-Анджелесом сьогодні ввечері. Тривожно довго. В очікуванні вечірки з нагоди відкриття 10 грудня, – написав Маск.

Читайте: $10 млн за раз: Маск скуповує акції Tesla

Нагадаємо, американський мільярдер анонсував дату відкриття тунелю.

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