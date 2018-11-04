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В Питере арестовали активиста за сравнение Соловьева и Штрайхера

Активиста арестовали в Петербурге после пикета против приезда пропагандиста Кремля Владимира Соловьева.

Пикет против Владимира Соловьева в Петербурге прошел 2 ноября. Акция закончилась арестом на 10 суток для Павла Иванкина, который вместе с другими активистами пикетировали против приезда пропагандиста на творческий вечер в ДК имени Ленсовета, пишет Медуза.

В целом полиция задержала 7 человек, но вскоре отпустила 6-х. Иванкину “пришили”  неповиновение правоохранителю и составили админпротокол. Позже суд арестовал его на 10 суток.

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Активисты своими плакатами и костюмами напомнили Владимиру Соловьеву о Юлиусе Штрейхере – пропагандисте нацисткой Германии, которого казнил Нюрнбергский трибунал.

Напомним, РосСМИ показали фейковое интервью с девушкой, которая погибла после теракта в Керчи.

Фото: twitter.com/govoritmsk

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