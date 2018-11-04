Активіста заарештували в Петербурзі після пікету проти приїзду пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Пікет проти Володимира Соловйова в Петербурзі відбувся 2 листопада. Акція закінчилася арештом на 10 діб для Павла Іванкіна, який разом з іншими активістами пікетували проти приїзду пропагандиста на творчий вечір у ДК імені Ленсовета, пише Медуза.

Загалом поліція затримала 7 осіб, але незабаром відпустила 6-х. Іванкіну “пришили” непокору правоохоронцю і склали адмінпротокол. Пізніше суд арештував його на 10 діб.

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Активісти своїми плакатами і костюмами нагадали Володимиру Соловйову про Юліуса Штрайхера – пропагандиста нацистської Німеччини, якого стратив Нюрнберзький трибунал.

Нагадаємо, РосЗМІ показали фейкове інтерв’ю з дівчиною, яка загинула після теракту в Керчі.

Фото: twitter.com/govoritmsk