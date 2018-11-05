После расшифровки черного ящика с самолета Lion Air, стало известно больше информации о трагедии.

Данные черного ящика с самолета Lion Air говорят о том, что он разбился при столкновении с водой на большой скорости, заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, передает Detik News.

Всего в черном ящике хранятся записи о 69 часах полетов самолета и 1,9 тыс. его параметров.

Бортовой самописец, который фиксировал разговоры экипажа, все еще не нашли.

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По словам Таджахоно, выводы о разрушении самолета вследствие столкновения с водой были также сделаны и по положению обломков. При взрыве они деформировались.

К слову, с самолетами бюджетной авиакомпании Lion Air, чей Boeing 737 MAX 8 разбился в Индонезии, было много неприятных инцидентов.