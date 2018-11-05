Після розшифровки чорного ящика з літака Lion Air, стало відомо більше інформації про трагедію.

Дані чорного ящика з літака Lion Air говорять про те, що він розбився при зіткненні з водою на великій швидкості, заявив керівник Комітету із забезпечення безпеки на транспорті Соерджанто Таджахоно, передає Detik News.

Всього в чорному ящику зберігаються записи про 69 годин польотів літака та 1,9 тис. його параметрів.

Бортовий самописець, який фіксував розмови екіпажу, все ще не знайшли.

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За словами Таджахоно, висновки щодо руйнування літака внаслідок зіткнення з водою були також зроблені й по положенню уламків. Під час вибуху вони деформувалися.

До слова, з літаками бюджетної авіакомпанії Lion Air, чий Boeing 737 MAX 8 розбився в Індонезії, було багато неприємних інцидентів.