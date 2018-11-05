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Катастрофа в Индонезии: Boeing летал без указателей скорости и высоты

Один из двух самописцев, найденных после катастрофы Boeing 737  авиакомпании Lion Air, указал на технические неисправности самолета.

Рухнувший Boeing 737 летал с поломанным указателем, который отвечает за информацию о воздушной скорости, подтверждает черный ящик. Кроме этого, техника авиакомпании Lion Air 4 последних раза взлетала при некорректно работающих указателях скорости и высоты.

Такие выводы представил глава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно, пишет Reuters.

Читайте: Катастрофа Boeing 737: найден фюзеляж самолета Lion Air

В связи с полученными данными, к властям США и руководству компании Boeing были направлены требования о принятии мер к самолетам этого типа во всем мире для устранения возможных проблем с прибором.

К слову, ранее сообщались данные из черного ящика относительно момента падения самолета.

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