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Катастрофа в Індонезії: Boeing літав без покажчиків швидкості та висоти

Один з двох самописців, знайдених після катастрофи Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, вказав на технічні несправності літака.

Boeing 737 перед катастрофою літав з поламаним покажчиком, що відповідає за інформацію про повітряну швидкості, підтверджує чорний ящик. Крім цього, техніка авіакомпанії Lion Air 4 останні рази злітала з некоректно працюючими покажчиками швидкості й висоти.

Такі висновки представив глава національного комітету з безпеки на транспорті Індонезії Сурджанто Танджоно, пише Reuters.

Читайте: Катастрофа Boeing 737: знайдено фюзеляж літака Lion Air

У зв’язку з отриманими даними, до влади США і керівництва компанії Boeing були спрямовані вимоги щодо вжиття заходів до літаків цього типу в усьому світі для усунення можливих проблем з приладом.

До слова, раніше повідомлялися дані з чорного ящика щодо моменту падіння літака.

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